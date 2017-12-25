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Китайський флот проводить випробування рейкової гармати
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Додано: Вів 06 лют, 2018 10:30
Пропонуємо до обговорення:
Судячи з фотографій, опублікованих в Twitter оглядачем, який стежить за новинками Народно-визвольної армії, Китай проводить випробування електромагнітної гармати, встановленої на десантній баржі Haiyang Shan.
Дивися повний текст Китайський флот проводить випробування рейкової гармати
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Додано: Вів 06 лют, 2018 10:30
Собственно, пушка метает не частицы, а снаряды.
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