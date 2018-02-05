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Українцям загрожує зростання
цін на газ: як зміняться...

Українцям загрожує зростання цін на газ: як зміняться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 10:33

Українцям загрожує зростання цін на газ: як зміняться...

Пропонуємо до обговорення:
В аналітичному документі Мінфіну мова йде лише про закупівельну ціну на газ.

Дивися повний текст Українцям загрожує зростання цін на газ: як зміняться суми в платіжках.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 10:33

Т.е. СОГЛАСНО приведенной формуле имеем осенью 11263 грн за тыс м3....... прелестно ....
lwa
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 10:37

Re: Українцям загрожує зростання цін на газ: як зміняться...

Дустом их сразу.
Главное - надеть вышиванку и кричать про славуукраинегероямслава.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 10:37

Как это может быть убыточным, если продается в 3 раза дороже чем закупается местный газ ?
civ
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 11:39

Все равно подымут , ведь на улицах еще не так много людей живущих в картонных коробках . Вот когда появятся поселения нищеты как в Индии , то тогда МВФ вздохнет спокойно
ибо реформа удалась . Украинцы и так жирно живут по их меркам , многие бесплатно получили квартиры от государства и теперь их могут продать за доллары .
makishin60
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 12:20

  makishin60 написав:Все равно подымут , ведь на улицах еще не так много людей живущих в картонных коробках . Вот когда появятся поселения нищеты как в Индии , то тогда МВФ вздохнет спокойно
ибо реформа удалась . Украинцы и так жирно живут по их меркам , многие бесплатно получили квартиры от государства и теперь их могут продать за доллары .


Аполитично рассуждаешь
:) Выше цена, меньше коррупция ;) А главное бунтовать уж совсем не хочется, если подумать, что может быть в следующий раз ;)
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 12:47

а почему на 62%? где обоснование что нужно повысить именно на столько? или еще пока не придумали?
зы. почему-то сразу вспоминается кролик вещающий на шустере про высокие цены на газ при бандите януковиче...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 14:06

"Покрыть расходы газоснабжающих компаний".Что покрывать ,зарплаты по полтора лимона и автомобили по три миллиона.
sena_2008atp
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де*** писака даже не знает цены газа.....
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Здобули...
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