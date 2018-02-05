В аналітичному документі Мінфіну мова йде лише про закупівельну ціну на газ.
Дивися повний текст Українцям загрожує зростання цін на газ: як зміняться суми в платіжках.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 10:33
Українцям загрожує зростання цін на газ: як зміняться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям загрожує зростання цін на газ: як зміняться суми в платіжках.
Додано: Вів 06 лют, 2018 10:33
Т.е. СОГЛАСНО приведенной формуле имеем осенью 11263 грн за тыс м3....... прелестно ....
Додано: Вів 06 лют, 2018 10:37
Re: Українцям загрожує зростання цін на газ: як зміняться...
Дустом их сразу.
Главное - надеть вышиванку и кричать про славуукраинегероямслава.
Прокремлевский тролль.
Додано: Вів 06 лют, 2018 10:37
Как это может быть убыточным, если продается в 3 раза дороже чем закупается местный газ ?
Додано: Вів 06 лют, 2018 11:39
Все равно подымут , ведь на улицах еще не так много людей живущих в картонных коробках . Вот когда появятся поселения нищеты как в Индии , то тогда МВФ вздохнет спокойно
ибо реформа удалась . Украинцы и так жирно живут по их меркам , многие бесплатно получили квартиры от государства и теперь их могут продать за доллары .
Додано: Вів 06 лют, 2018 12:20
Выше цена, меньше коррупция А главное бунтовать уж совсем не хочется, если подумать, что может быть в следующий раз
Додано: Вів 06 лют, 2018 12:47
а почему на 62%? где обоснование что нужно повысить именно на столько? или еще пока не придумали?
зы. почему-то сразу вспоминается кролик вещающий на шустере про высокие цены на газ при бандите януковиче...
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Додано: Вів 06 лют, 2018 14:06
"Покрыть расходы газоснабжающих компаний".Что покрывать ,зарплаты по полтора лимона и автомобили по три миллиона.
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