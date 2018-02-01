Найнижча вартість криптовалюти була зафіксована о 7 ранку за київським часом.
Дивися повний текст Bitcoin стрімко дешевшає: курс впав нижче за нову психологічну позначку.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 10:49
Bitcoin стрімко дешевшає: курс впав нижче за нову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bitcoin стрімко дешевшає: курс впав нижче за нову психологічну позначку.
Додано: Вів 06 лют, 2018 11:04
Это логичный этап. Криптовалюты начали давить на гос. уровне защищая свои интересы.
Додано: Вів 06 лют, 2018 11:06
А кто то по своей жадности сейчас кусает локти, и не знает, скидывать или нет)))
Додано: Вів 06 лют, 2018 11:32
Здорово стрижку провели за декабрь-январь, резко раздули-резко свернули.
Додано: Вів 06 лют, 2018 11:38
- Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста относительно честных способов отъема. (Ильф и Петров)
Цифровое золото, цифровое золото ...
Додано: Вів 06 лют, 2018 12:39
Та ну ви що, яке скидати.
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