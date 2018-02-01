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Bitcoin стрімко дешевшає:
курс впав нижче за нову...

Bitcoin стрімко дешевшає: курс впав нижче за нову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 10:49

Bitcoin стрімко дешевшає: курс впав нижче за нову...

Пропонуємо до обговорення:
Найнижча вартість криптовалюти була зафіксована о 7 ранку за київським часом.

Дивися повний текст Bitcoin стрімко дешевшає: курс впав нижче за нову психологічну позначку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 10:49

Надо брать!)
vladimir_kustkov
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 11:04

Это логичный этап. Криптовалюты начали давить на гос. уровне защищая свои интересы.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 11:06

А кто то по своей жадности сейчас кусает локти, и не знает, скидывать или нет)))
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 11:32

Здорово стрижку провели за декабрь-январь, резко раздули-резко свернули.
junta_scaffold
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 11:38

- Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста относительно честных способов отъема. (Ильф и Петров) ;)

Цифровое золото, цифровое золото ... :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 12:39

  p_a_l написав:А кто то по своей жадности сейчас кусает локти, и не знает, скидывать или нет)))

Та ну ви що, яке скидати. Онолітегі ж обіцяли мульйон зеленого фіата за одну монетку, треба дочекатися. )))
NetSerpent
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