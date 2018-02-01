Найнижча вартість криптовалюти була зафіксована о 7 ранку за київським часом.
Дивися повний текст Bitcoin стрімко дешевшає: курс впав нижче за нову психологічну позначку.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 10:49
Bitcoin стрімко дешевшає: курс впав нижче за нову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bitcoin стрімко дешевшає: курс впав нижче за нову психологічну позначку.
Додано: Вів 06 лют, 2018 11:04
Это логичный этап. Криптовалюты начали давить на гос. уровне защищая свои интересы.
Додано: Вів 06 лют, 2018 11:06
А кто то по своей жадности сейчас кусает локти, и не знает, скидывать или нет)))
Додано: Вів 06 лют, 2018 11:32
Здорово стрижку провели за декабрь-январь, резко раздули-резко свернули.
Додано: Вів 06 лют, 2018 11:38
- Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста относительно честных способов отъема. (Ильф и Петров)
Цифровое золото, цифровое золото ...
Додано: Вів 06 лют, 2018 12:39
Та ну ви що, яке скидати.
Додано: Вів 06 лют, 2018 17:17
Теперь падение будет лавинообразным -- все кинутся сдавать битки, так что до дна еще далеко.
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Вів 06 лют, 2018 17:22
Помню одного икспэрда, который где-то в районе лета (биткоин тогда был что-то вроде по 2700 баксов) бил себя в грудь, мол, биткоин - не МММ, он не может обвалиться, биткоинов этих типа ограниченное количество, и они могут только дорожать. Хотелось бы сейчас послушать этого товарища :)
Додано: Вів 06 лют, 2018 21:18
Ну ноль биткоин точно не будет, а вот баксов 100-300 вполне. Отличная неотслеживаемая монета для наркоторговли и торговли оружием.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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