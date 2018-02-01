Bitcoin стрімко дешевшає: курс впав нижче за нову...

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Bitcoin стрімко дешевшає:
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:18

  candidat написав:Помню одного икспэрда, который где-то в районе лета (биткоин тогда был что-то вроде по 2700 баксов) бил себя в грудь, мол, биткоин - не МММ, он не может обвалиться, биткоинов этих типа ограниченное количество, и они могут только дорожать. Хотелось бы сейчас послушать этого товарища :)


Ну ноль биткоин точно не будет, а вот баксов 100-300 вполне. Отличная неотслеживаемая монета для наркоторговли и торговли оружием.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1451
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:28

  AlifeSoft написав:
  candidat написав:Помню одного икспэрда, который где-то в районе лета (биткоин тогда был что-то вроде по 2700 баксов) бил себя в грудь, мол, биткоин - не МММ, он не может обвалиться, биткоинов этих типа ограниченное количество, и они могут только дорожать. Хотелось бы сейчас послушать этого товарища :)


Ну ноль биткоин точно не будет, а вот баксов 100-300 вполне. Отличная неотслеживаемая монета для наркоторговли и торговли оружием.


Да, да, да всё что нужно наркоторговцам и поставщикам оружия - это биткоины. Ну на кой им тачки, дома, прада-гуччи и дорогие часы которые продаются за доллары им бы только сидеть на кривой табуретке посреди пустой комнаты и ОБЛАДАТЬ биткоином, ВОЗЖЕЛАТЬ его.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 22:54

Dear_Sir Зображення

Примите за шутку по теме.... :)
Sam17a
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 23:10

  AlifeSoft написав:
  candidat написав:Помню одного икспэрда, который где-то в районе лета (биткоин тогда был что-то вроде по 2700 баксов) бил себя в грудь, мол, биткоин - не МММ, он не может обвалиться, биткоинов этих типа ограниченное количество, и они могут только дорожать. Хотелось бы сейчас послушать этого товарища :)


Ну ноль биткоин точно не будет, а вот баксов 100-300 вполне. Отличная неотслеживаемая монета для наркоторговли и торговли оружием.


У меня где-то валяется кассета МК-60 с программами для компьютера Электроника БК-0010-01. Купите? Ноль ведь точно не будет?
:lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 23:51

  rjkz написав:У меня где-то валяется кассета МК-60 с программами для компьютера Электроника БК-0010-01. Купите? Ноль ведь точно не будет?
:lol:


На OLX продают за 1 600 грн
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-bk ... iarGy.html
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 04:38

  Sam17a написав:Dear_Sir Зображення

Примите за шутку по теме.... :)


Похоже это катридж от Денди. А совать катриджи в опу, называя это "Прибором от простатита", - плохо.
Dear_Sir
 
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З нами з: 20.05.08
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  #<12
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