Bitcoin стрімко дешевшає: курс впав нижче за нову...
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candidat написав:Помню одного икспэрда, который где-то в районе лета (биткоин тогда был что-то вроде по 2700 баксов) бил себя в грудь, мол, биткоин - не МММ, он не может обвалиться, биткоинов этих типа ограниченное количество, и они могут только дорожать. Хотелось бы сейчас послушать этого товарища
Ну ноль биткоин точно не будет, а вот баксов 100-300 вполне. Отличная неотслеживаемая монета для наркоторговли и торговли оружием.
candidat написав:Помню одного икспэрда, который где-то в районе лета (биткоин тогда был что-то вроде по 2700 баксов) бил себя в грудь, мол, биткоин - не МММ, он не может обвалиться, биткоинов этих типа ограниченное количество, и они могут только дорожать. Хотелось бы сейчас послушать этого товарища
Ну ноль биткоин точно не будет, а вот баксов 100-300 вполне. Отличная неотслеживаемая монета для наркоторговли и торговли оружием.
Да, да, да всё что нужно наркоторговцам и поставщикам оружия - это биткоины. Ну на кой им тачки, дома, прада-гуччи и дорогие часы которые продаются за доллары им бы только сидеть на кривой табуретке посреди пустой комнаты и ОБЛАДАТЬ биткоином, ВОЗЖЕЛАТЬ его.
candidat написав:Помню одного икспэрда, который где-то в районе лета (биткоин тогда был что-то вроде по 2700 баксов) бил себя в грудь, мол, биткоин - не МММ, он не может обвалиться, биткоинов этих типа ограниченное количество, и они могут только дорожать. Хотелось бы сейчас послушать этого товарища
Ну ноль биткоин точно не будет, а вот баксов 100-300 вполне. Отличная неотслеживаемая монета для наркоторговли и торговли оружием.
У меня где-то валяется кассета МК-60 с программами для компьютера Электроника БК-0010-01. Купите? Ноль ведь точно не будет?