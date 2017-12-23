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Закон про аліменти набув чинності: як покарають неплатників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лют, 2018 11:32
Пропонуємо до обговорення:
Нові покарання загрожують тим, чий борг перевищив суму платежів за півроку.
Дивися повний текст Закон про аліменти набув чинності: як покарають неплатників
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Додано: Вів 06 лют, 2018 11:32
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