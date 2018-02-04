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Україна вперше з початку року
повернула МВФ частину боргу

Україна вперше з початку року повернула МВФ частину боргу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 12:39

Україна вперше з початку року повернула МВФ частину боргу

Пропонуємо до обговорення:
Наступний платіж запланований на початок березня

Дивися повний текст Україна вперше з початку року повернула МВФ частину боргу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 12:39

Погасила и тутже берет новый!
emp8080
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 12:41

  emp8080 написав:Погасила и тутже берет новый!

Взяла бы, если б давали
Грйс-мэн
 
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