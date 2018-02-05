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Кияни минулого року заплатили
2,39 млрд гривень...

Кияни минулого року заплатили 2,39 млрд гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 12:42

Кияни минулого року заплатили 2,39 млрд гривень...

Пропонуємо до обговорення:
Про це стало відомо з повідомлення Олександра Пабата на його сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Кияни минулого року заплатили 2,39 млрд гривень військового податку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 12:42

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