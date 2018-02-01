Про це повідомив заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань.
Дивися повний текст На оновлення інфраструктури України потрібно 50 мільярдів євро - МІУ.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 13:05
На оновлення інфраструктури України потрібно 50...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На оновлення інфраструктури України потрібно 50 мільярдів євро - МІУ.
Додано: Вів 06 лют, 2018 13:05
МАУ, МИУ, ПИУ-ПИУ!!!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: Вів 06 лют, 2018 13:21
якщо не красти - 40 млрд, якщо не тягнути до маєтків алігархів- 30, якщо не готувати підходи Путлеру на київ - 20мрд, алеж з них ніччо не вкрадеш! Дайте 60!
Додано: Вів 06 лют, 2018 13:50
Re: На оновлення інфраструктури України потрібно 50...
Я так понимаю, тут имеется в вижу только транспортная инфрастуктура.
А зря. Есть еще водопроводы, трубопроводы, ЛЭП, подземные кабеля, вышки, опоры, подстанции и прочее.
Там еще больше и еще срочнее.
Коммунальный коллапс накроет страну в течение 5-10 лет, если не вкладывать.
А что вкладывать, если все что взимается по драконовским тарифам, по мнению монополистов, едва окупает себестоимость...?
Прокремлевский тролль.
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