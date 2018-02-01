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Конгрес США хоче захистити Україну від кіберзагроз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лют, 2018 13:18
Пропонуємо до обговорення:
Керівництво Республіканської партії в Палаті представників погодилося винести на порядок денний законопроект про зміцнення співробітництва США та України у сфері кібербезпеки.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 13:18
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