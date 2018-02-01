Кабмін готує законопроект, який дозволить виписати правила в цій сфері.
Дивися повний текст 70% в тіні: уряд хоче врегулювати правила оренди житла.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 13:24
70% в тіні: уряд хоче врегулювати правила оренди житла
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 70% в тіні: уряд хоче врегулювати правила оренди житла.
Додано: Вів 06 лют, 2018 13:24
Позволит урегулировать вопрос аренды жилья. Это главное. Государство берется за аренду. Скоро может появится движение Евро б__ха хрущевка. Главное тут доход с аренды. Государство заметило что можно еще взять налоги, а остальное "покращення" вторично.
Востаннє редагувалось Molchyn в Вів 06 лют, 2018 14:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 лют, 2018 13:31
Глупенький.
Рынок в тени, не потому, что он не регулируется, а потому что никто не хочет платить налоги.
Правильно делают, кстати.
А желающие "вбелую" сдавать квартиру и так могут это делать без проблем.
Прокремлевский тролль.
Додано: Вів 06 лют, 2018 13:40
Так и есть. Вряд ли хоть один арендодатель платит налоги с аренды, хотя бы как ФОП. По одному только Киеву это рынок более 1 млрд грн в год, с которых не платится ровным счетом ничего
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Додано: Вів 06 лют, 2018 13:43
Правительству похоже очень страшно - пенсии - военным и судьям, жилье - полиции, судьям и военным, тепличные условия- монополистам. А что же обычным людям? Объем фискального поля сужается - население стареет, долги государства растут..- остальным увеличение налогов и давления государства??
Додано: Вів 06 лют, 2018 13:44
И не будет, потому что сам он терять эти деньги не захочет, а переложит на арендатора.
А сосед Васька, упетлявший в Польшу на заработки, сдаст на сумму налога меньше.
Лучше б вообще не трогали, только бумагу напрасно переводят.
Ничего не стоит закон, исполнение которого заведомо сомнительно.
Прокремлевский тролль.
Додано: Вів 06 лют, 2018 13:44
Это не увеличение налогов, это вывод из тени того, что и так должно бы облагаться налогом
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 06 лют, 2018 14:03
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