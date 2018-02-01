В итоге ответ. Нисколько.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 16:41
Додано: Вів 06 лют, 2018 16:42
Re: 70% в тіні: уряд хоче врегулювати правила оренди житла
неверный ответ, т.к. сейчас вы не вносите сумму аренды в облагаемый доход.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 06 лют, 2018 18:54
название статьи не очень соответствует тексту. А идея верная, т.к. много пробелов а законодательных актах.
Додано: Вів 06 лют, 2018 19:31
Re: 70% в тіні: уряд хоче врегулювати правила оренди житла
Чомусь підозрюю, що в нашого вельмишановного уряду просто є бажання мати "свою" долю
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 06 лют, 2018 19:33
Додано: Вів 06 лют, 2018 20:21
Re: 70% в тіні: уряд хоче врегулювати правила оренди житла
Отличная идея.
Или надо кого-то пристроить смотрящим хоть за чем-то или у правительства настолько плохи дела (в чем я не сомневаюсь...ну не у них лично, там все в шоколаде (даже в буквальном смысле ), а со сведением баланса доходы-дерибан ), что впору гоняться за бабульками в переходах.
Налоги - это то, что платится государству за выполнение его функций, а не дань, как думают наши м.удаки. Государство не выполняет своих функций и тупо хочет бабло? Юх - там!
Додано: Сер 07 лют, 2018 08:04
И вносить не собираюсь потому что не сдаю. А когда буду сдавать то впишу еще один КВЭД и как платил 20%+22% за свою предпринимательскую деятельность, так и буду платить.. Так что нисколько.
И таких как я на второй группе очень много.
Додано: Сер 07 лют, 2018 08:30
Re: 70% в тіні: уряд хоче врегулювати правила оренди житла
С такими темпами, налог с недвижимости скоро заменят налогом с аренды ) Все будут в равных условиях и никто не отвертится )
Додано: Сер 07 лют, 2018 08:56
Re: 70% в тіні: уряд хоче врегулювати правила оренди житла
Все правильно хочуть зробити, бо в цій сфері повний бардак, і здача в оренду ніяк толком не оподатковується (ті ж самі депозити фізичних осіб та дивіденти оподатковуються). Ріелтори як собаки працюють вчорну - невже неможна іх ліцензувати як нотаріусів або оцінювачів? І вже виник прошарок людей (судді, прокурори, тощо) з 10-50 квартирами, які здаються , і якось треба їх перетягти в законне русло.
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