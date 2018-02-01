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70% в тіні: уряд хоче
врегулювати правила оренди житла

70% в тіні: уряд хоче врегулювати правила оренди житла
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  #<123
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 16:41

  Faceless написав:
  p_a_l написав:
  Faceless написав:Если ваш КВЕД не включает сдачу недвижимости в аренду, то должны оплачивать 18% как доход физлица

Тяжело пойти добавить еще один КВЭД?

Так добавьте, кто мешает.

В итоге ответ. Нисколько.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 16:42

Re: 70% в тіні: уряд хоче врегулювати правила оренди житла

  p_a_l написав:В итоге ответ. Нисколько.

неверный ответ, т.к. сейчас вы не вносите сумму аренды в облагаемый доход.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:54

название статьи не очень соответствует тексту. А идея верная, т.к. много пробелов а законодательных актах.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 19:31

Re: 70% в тіні: уряд хоче врегулювати правила оренди житла

Чомусь підозрюю, що в нашого вельмишановного уряду просто є бажання мати "свою" долю ;)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 19:33

  chipmunk написав:Чомусь підозрюю, що в нашого вельмишановного уряду просто є бажання мати "свою" долю ;)

У них есть желание рубить капусту без напряга
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 20:21

Re: 70% в тіні: уряд хоче врегулювати правила оренди житла

Отличная идея.
:mrgreen:
Или надо кого-то пристроить смотрящим хоть за чем-то или у правительства настолько плохи дела (в чем я не сомневаюсь...ну не у них лично, там все в шоколаде (даже в буквальном смысле :mrgreen: ), а со сведением баланса доходы-дерибан :mrgreen: ), что впору гоняться за бабульками в переходах.
:mrgreen:

Налоги - это то, что платится государству за выполнение его функций, а не дань, как думают наши м.удаки. Государство не выполняет своих функций и тупо хочет бабло? Юх - там!
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 08:04

  Faceless написав:
  p_a_l написав:В итоге ответ. Нисколько.

неверный ответ, т.к. сейчас вы не вносите сумму аренды в облагаемый доход.

И вносить не собираюсь потому что не сдаю. А когда буду сдавать то впишу еще один КВЭД и как платил 20%+22% за свою предпринимательскую деятельность, так и буду платить.. Так что нисколько.
И таких как я на второй группе очень много.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 08:30

Re: 70% в тіні: уряд хоче врегулювати правила оренди житла

С такими темпами, налог с недвижимости скоро заменят налогом с аренды ) Все будут в равных условиях и никто не отвертится )
andrey4y14
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 08:56

Re: 70% в тіні: уряд хоче врегулювати правила оренди житла

Все правильно хочуть зробити, бо в цій сфері повний бардак, і здача в оренду ніяк толком не оподатковується (ті ж самі депозити фізичних осіб та дивіденти оподатковуються). Ріелтори як собаки працюють вчорну - невже неможна іх ліцензувати як нотаріусів або оцінювачів? І вже виник прошарок людей (судді, прокурори, тощо) з 10-50 квартирами, які здаються , і якось треба їх перетягти в законне русло.
BIGor
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