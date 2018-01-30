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У Києві з'являться світлодіодні
табло з інформацією про...

У Києві з'являться світлодіодні табло з інформацією про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 13:37

У Києві з'являться світлодіодні табло з інформацією про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба КМДА, цитуючи заступника голови Дмитра Давтяна.

Дивися повний текст У Києві з'являться світлодіодні табло з інформацією про завантаженість доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 13:37

де*** лучше бы дороги разгрузили и построили новые !!!
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