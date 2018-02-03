Ринок акцій США перервав найтриваліший в своїй історії період стабільного зростання і пішов "в круте піке".
Дивися повний текст Азіатські індекси обвалилися услід за "крутим піке" на ринках США.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 13:50
Азіатські індекси обвалилися услід за "крутим піке" на...
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Дивися повний текст Азіатські індекси обвалилися услід за "крутим піке" на ринках США.
Додано: Вів 06 лют, 2018 13:50
Русские миллиардеры похоже деньги из США выводят, фондовые рынки начали сыпаться сразу:)) Шутка конечно, но доля правды есть в каждой шутке.
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