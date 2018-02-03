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Азіатські індекси обвалилися услід
за "крутим піке" на...

Азіатські індекси обвалилися услід за "крутим піке" на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 13:50

Азіатські індекси обвалилися услід за "крутим піке" на...

Пропонуємо до обговорення:
Ринок акцій США перервав найтриваліший в своїй історії період стабільного зростання і пішов "в круте піке".

Дивися повний текст Азіатські індекси обвалилися услід за "крутим піке" на ринках США.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 13:50

Русские миллиардеры похоже деньги из США выводят, фондовые рынки начали сыпаться сразу:)) Шутка конечно, но доля правды есть в каждой шутке.
kulakov_a
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