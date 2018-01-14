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Від Fashion – до Super Premium:
найпопулярніші марки...

Від Fashion – до Super Premium: найпопулярніші марки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 14:19

Від Fashion – до Super Premium: найпопулярніші марки...

Пропонуємо до обговорення:
Квадратні, круглі, з синім перламутровим циферблатом, на рожевому ремінці…

Дивися повний текст Від Fashion – до Super Premium: найпопулярніші марки годинників для українського користувача.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 14:19

Согласна с мнением высказанным в данной статье, что многие, в том числе и я, делают предпочтение в пользу более дорогих часов, потому как, например, у меня есть определенный взгляд, который заключается в том, что такой аксессуар, как часы, должен быть презентабельным и подчеркивать успешность человека, который их носит. Для себя часы покупала используя информацию от компании Имидж. Где нашла аргументы, с которыми не могла не согласиться.
panch_oksana2016
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