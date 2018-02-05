Відповідні документи підписали Посол України в США Валерій Чалий і Посол Антигуа і Барбуди в США Рональд Сандерс.
Дивися повний текст Україна отримала безвіз з островами в Карибському морі.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 14:20
Україна отримала безвіз з островами в Карибському морі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна отримала безвіз з островами в Карибському морі.
Додано: Вів 06 лют, 2018 14:20
Чудово, простіше буде податки оптимізовувати. Згодні, Петре Олексійовичу?
Додано: Вів 06 лют, 2018 16:54
Раньше было неудобно решать офшорные вопросы, а сейчас провели реформы - и всё ок!
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