RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна отримала безвіз з
островами в Карибському морі

Україна отримала безвіз з островами в Карибському морі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 14:20

Україна отримала безвіз з островами в Карибському морі

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні документи підписали Посол України в США Валерій Чалий і Посол Антигуа і Барбуди в США Рональд Сандерс.

Дивися повний текст Україна отримала безвіз з островами в Карибському морі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79893
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 14:20

Чудово, простіше буде податки оптимізовувати. Згодні, Петре Олексійовичу?
max_us_ua
 
Повідомлень: 2504
З нами з: 17.11.08
Подякував: 332 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 16:54

Раньше было неудобно решать офшорные вопросы, а сейчас провели реформы - и всё ок!
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 89
З нами з: 22.01.18
Подякував: 51 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: summacut і 19 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У НБУ повідомили, скільки Україна в 2018 р. має... 1, 2
R2 » Пон 05 лют, 2018 16:20
11 388
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2018 20:05
lapay
Україна вперше з початку року повернула МВФ частину боргу
R2 » Вів 06 лют, 2018 12:39
4 119
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2018 19:10
myshapiton
Україна має достатньо газу, щоб його не імпортувати - ЄБРР
R2 » Пон 05 лют, 2018 18:39
8 248
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2018 17:50
galex
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (52584)
06.02.2018 21:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.