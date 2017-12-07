Оператор першого повністю електричного порома в Норвегії відзвітував про два повні роки його використання.
Дивися повний текст Електричний паром скоротив викиди на 95%, а витрати - на 80%.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 14:20
Електричний паром скоротив викиди на 95%, а витрати - на 80%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Електричний паром скоротив викиди на 95%, а витрати - на 80%.
Додано: Вів 06 лют, 2018 14:20
..ох..ть!: 6 баксов - с/стоимость перевозки ппорядка 500чел с багажем!!?? (не считая амортизации оборудования и з/п плавсостава канеш!).. г.Новинский - эл.паромы надо строить на своих верфях, а не клясть на всех каналах "власть, разрушившую экономику"!!
Додано: Вів 06 лют, 2018 14:30
Re: Електричний паром скоротив викиди на 95%, а витрати - на
Одна батарея 160к, але все одно вигідно, бо сам паром мульони коштує.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 06 лют, 2018 19:18
Хотя может быть... потребление 150 КВт*ч /час, 20 минут пути - 50 КВт/ч в одну сторону...
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