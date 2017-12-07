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Електричний паром скоротив
викиди на 95%, а витрати - на 80%

Електричний паром скоротив викиди на 95%, а витрати - на 80%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 14:20

Електричний паром скоротив викиди на 95%, а витрати - на 80%

Пропонуємо до обговорення:
Оператор першого повністю електричного порома в Норвегії відзвітував про два повні роки його використання.

Дивися повний текст Електричний паром скоротив викиди на 95%, а витрати - на 80%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 14:20

..ох..ть!: 6 баксов - с/стоимость перевозки ппорядка 500чел с багажем!!?? (не считая амортизации оборудования и з/п плавсостава канеш!).. г.Новинский - эл.паромы надо строить на своих верфях, а не клясть на всех каналах "власть, разрушившую экономику"!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 14:30

Re: Електричний паром скоротив викиди на 95%, а витрати - на

  maestro71 написав:.ох..ть!: 6 баксов - с/стоимость перевозки ппорядка 500чел с багажем!!?? (не считая амортизации оборудования и з/п плавсостава канеш!).

Одна батарея 160к, але все одно вигідно, бо сам паром мульони коштує.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 19:12

что-то они с цифрами стоимости намутили :)
Kanarej
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 19:18

Хотя может быть... потребление 150 КВт*ч /час, 20 минут пути - 50 КВт/ч в одну сторону...
Kanarej
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 01:32

на 6км троллей бы кинули или удлинитель на поплавках
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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