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НБУ недорахувався $1
млрд в IT-експорті

НБУ недорахувався $1 млрд в IT-експорті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 14:30

НБУ недорахувався $1 млрд в IT-експорті

Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році експорт послуг IT-сектора України зріс на 7,6% в порівнянні з 2016 роком - до $2,5 млрд ($2,3 млрд в 2016 році), згідно з даними Національного банку України (НБУ).

Дивися повний текст НБУ недорахувався $1 млрд в IT-експорті.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 14:30

Виходить, без ІТ сектору ВВП був би від"ємним, наголошую, що наша держава не має ніякого відношеня до цього!!
Rainbow
 
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Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

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