У 2017 році експорт послуг IT-сектора України зріс на 7,6% в порівнянні з 2016 роком - до $2,5 млрд ($2,3 млрд в 2016 році), згідно з даними Національного банку України (НБУ).
Дивися повний текст НБУ недорахувався $1 млрд в IT-експорті.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 14:30
НБУ недорахувався $1 млрд в IT-експорті
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ недорахувався $1 млрд в IT-експорті.
Додано: Вів 06 лют, 2018 14:30
Виходить, без ІТ сектору ВВП був би від"ємним, наголошую, що наша держава не має ніякого відношеня до цього!!
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