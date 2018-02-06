RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Зберігайте кеш, готуйтеся
до гіршого": експерт...

"Зберігайте кеш, готуйтеся до гіршого": експерт...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 15:29

"Зберігайте кеш, готуйтеся до гіршого": експерт...

Пропонуємо до обговорення:
На думку фахівця, якщо в США почнеться криза, то вона не омине й Україну.

Дивися повний текст "Зберігайте кеш, готуйтеся до гіршого": експерт попередив українців про кризу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79893
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 15:29

опять мы все умрем. Правда непонятно почему - но точно. Покупайте соль, спички и нитки. Ага..
yarg
 
Повідомлень: 17900
З нами з: 06.01.09
Подякував: 107 раз.
Подякували: 3543 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 15:58

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
На думку фахівця, якщо в США почнеться криза, то вона не омине й Україну.

Дивися повний текст "Зберігайте кеш, готуйтеся до гіршого": експерт попередив українців про кризу.

Не думал, что фахівець, настолько идиот... Обвал связан, как раз, с сильно быстрым восстановлением экономики США и следствие чего - увеличением ставки ФРС США, что в свое очередь ведет к росту стоимости облигаций США и соответственно к падению цен на все ,где есть спекулятивная составляющая(так называемые рисковые активы). Это несет риски - Германии и Японии- базовым тихим гаваням...
laa1999
 
Повідомлень: 2570
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 16:04

laa1999, увеличение ставки ФРС уже, наоборот, ведет к падению облигаций США и к росту их доходности, уже и китайцы официально рекомендовали уменьшать их покупки. Так что эксперт, ИМХО, неправ, вкладываться надо в драг. металлы, кэш в цене только в самом начале кризиса, потом все падения заливают денежным потопом.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19571
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 1836 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 16:45

  hxbbgaf написав:laa1999, увеличение ставки ФРС уже, наоборот, ведет к падению облигаций США и к росту их доходности, уже и китайцы официально рекомендовали уменьшать их покупки. Так что эксперт, ИМХО, неправ, вкладываться надо в драг. металлы, кэш в цене только в самом начале кризиса, потом все падения заливают денежным потопом.


некоторые в золото вложились в 2008 году. Накупили по 1700 долларов за унцию
шестой год сидят , смотрят на цену 1300 и надеются продать....

Примерно как чувачки . накупившие доллара по 50 в 2014...
yarg
 
Повідомлень: 17900
З нами з: 06.01.09
Подякував: 107 раз.
Подякували: 3543 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 16:45

Re: "Зберігайте кеш, готуйтеся до гіршого": експерт...

А хоть один "прогноз" этого прогнозуна вообще сбылся?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19417
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1053 раз.
Подякували: 4347 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 16:54

  Faceless написав:А хоть один "прогноз" этого прогнозуна вообще сбылся?

таки нет
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2397
З нами з: 28.02.10
Подякував: 16 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 17:12

  yarg написав: некоторые в золото вложились в 2008 году. Накупили по 1700 долларов за унцию шестой год сидят , смотрят на цену 1300 и надеются продать.... Примерно как чувачки . накупившие доллара по 50 в 2014...

не було долара по 50 навіть на найчорнішому ринку
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 456
З нами з: 05.03.13
Подякував: 11 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 17:20

  Всюдиносапхайчик написав:
  yarg написав: некоторые в золото вложились в 2008 году. Накупили по 1700 долларов за унцию шестой год сидят , смотрят на цену 1300 и надеются продать.... Примерно как чувачки . накупившие доллара по 50 в 2014...

не було долара по 50 навіть на найчорнішому ринку


народ на панике и дороже брал.
секта "те , кому за 50" именно тогда сформировалась. Та , которая сейчас измельчала , попустилась и выродилась в "те , кому за 30" :mrgreen:
yarg
 
Повідомлень: 17900
З нами з: 06.01.09
Подякував: 107 раз.
Подякували: 3543 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 17:34

Re: "Зберігайте кеш, готуйтеся до гіршого": експерт...

Пф-фф, это же Найман
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
Повідомлень: 3348
З нами з: 06.08.10
Подякував: 817 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: summacut і 21 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У "темному інтернеті" продають базу клієнтів "Нової...
R2 » Вів 06 лют, 2018 15:49
3 139
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2018 19:11
rotator
"Мінімалка" 4100 гривень: Розенко дав прогноз зростання... 1 ... 9, 10, 11
R2 » П'ят 02 лют, 2018 10:43
101 5834
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2018 17:37
Faceless
Азіатські індекси обвалилися услід за "крутим піке" на...
R2 » Вів 06 лют, 2018 13:50
1 39
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2018 13:50
kulakov_a
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (52584)
06.02.2018 21:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.