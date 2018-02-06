На думку фахівця, якщо в США почнеться криза, то вона не омине й Україну.
Дивися повний текст "Зберігайте кеш, готуйтеся до гіршого": експерт попередив українців про кризу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лют, 2018 15:29
"Зберігайте кеш, готуйтеся до гіршого": експерт...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Зберігайте кеш, готуйтеся до гіршого": експерт попередив українців про кризу.
Додано: Вів 06 лют, 2018 15:29
опять мы все умрем. Правда непонятно почему - но точно. Покупайте соль, спички и нитки. Ага..
Додано: Вів 06 лют, 2018 15:58
Не думал, что фахівець, настолько идиот... Обвал связан, как раз, с сильно быстрым восстановлением экономики США и следствие чего - увеличением ставки ФРС США, что в свое очередь ведет к росту стоимости облигаций США и соответственно к падению цен на все ,где есть спекулятивная составляющая(так называемые рисковые активы). Это несет риски - Германии и Японии- базовым тихим гаваням...
Додано: Вів 06 лют, 2018 16:04
laa1999, увеличение ставки ФРС уже, наоборот, ведет к падению облигаций США и к росту их доходности, уже и китайцы официально рекомендовали уменьшать их покупки. Так что эксперт, ИМХО, неправ, вкладываться надо в драг. металлы, кэш в цене только в самом начале кризиса, потом все падения заливают денежным потопом.
Додано: Вів 06 лют, 2018 16:45
некоторые в золото вложились в 2008 году. Накупили по 1700 долларов за унцию
шестой год сидят , смотрят на цену 1300 и надеются продать....
Примерно как чувачки . накупившие доллара по 50 в 2014...
Додано: Вів 06 лют, 2018 16:45
Re: "Зберігайте кеш, готуйтеся до гіршого": експерт...
А хоть один "прогноз" этого прогнозуна вообще сбылся?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 06 лют, 2018 16:54
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Вів 06 лют, 2018 17:12
Додано: Вів 06 лют, 2018 17:20
народ на панике и дороже брал.
секта "те , кому за 50" именно тогда сформировалась. Та , которая сейчас измельчала , попустилась и выродилась в "те , кому за 30"
Додано: Вів 06 лют, 2018 17:34
Re: "Зберігайте кеш, готуйтеся до гіршого": експерт...
Пф-фф, это же Найман
Прокремлевский тролль.
реклама
|