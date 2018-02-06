Если это действительно произойдет (реальность может быть иной - лучше или хуже моих прогнозов)
Настоящий эксперт, профессиональный. Это как в анекдоте - вероятность встретить динозавра 50/50.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 17:35
Re: "Зберігайте кеш, готуйтеся до гіршого": експерт...
Настоящий эксперт, профессиональный. Это как в анекдоте - вероятность встретить динозавра 50/50.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Вів 06 лют, 2018 18:02
Особенно призыв уходить в кеш , очень "позитино" скажется на банковском секторе , только усугубив возможный кризис. Тот еще Х-перд.
Додано: Вів 06 лют, 2018 18:03
Додано: Вів 06 лют, 2018 18:04
Додано: Вів 06 лют, 2018 19:25
Re: "Зберігайте кеш, готуйтеся до гіршого": експерт...
Гм.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 06 лют, 2018 20:28
Был до 45, только не в 2014, а феврале 2015.
Ну да ладно, это не так принципиально.
Что касается темы - в корне не согласен с прогнозами относительно наступающего кризиса, и считаю, что мир входит в фазу ускоренной динамики экономического развития, по меньшей мере на следующие 2 года.
Мы наблюдает сильный рост японской экономики на фоне количественного смягчения, значительный рост китайского внутреннего рынка, умеренный рост в еврозоне и очень сильные фискальные предпосылки для роста экономики США, которые с лихвой нивелируют некоторый негатив от увеличение ставки ФРС, о чем выше писали.
На таком фоне даже откровенно слабая экономика Украина способна показывать рост ВВП 1.5-3% ежегодно. Что касается наших долгов - их будут гасить с помощью сокращения социальных расходов государства и роста стоимости услуг госмонополий.
Да, украинцам радоваться не приходится, и в принципе призыв хранить часть сбережений в кэше является вполне разумным. Не будем забывать и о дополнительных расходах по обслуживанию долга, с которым придется столкнуться уже в 2020 году (привет и спасибо Яреське за бездарную "реструктуризацию").
Только на глобальный кризис это не удастся списать. И внутренние проблемы у нас на 90% объясняются проводимой внутренней политикой.
Что касается падения фондовых индексов - дак это ежегодно происходит в январе-феврале, так как год нужно начинать с низов, а закрывать в профите, чтобы получать свои многомиллионные бонусы. Все трейдеры, инвестбанкиры и управляющие хедж-фондов об этом хорошо знают. Но не Найман ему бонусы за глупые посты, видимо, платят...
Додано: Вів 06 лют, 2018 20:36
Re: "Зберігайте кеш, готуйтеся до гіршого": експерт...
"Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе! Разумеется, если они у вас есть!" (Иван Васильевич меняет профессию)
Кэш, разумеется, в Украине это самый безопасный вариант, но в 2008 году даже сидящие в валютном кэше почувствовали дискомфорт, разве что намного легче остальных. Тут нужна воля не поддаться искушению. У меня знакомый сначала ринулся машину покупать по интересной цене (Тусон дизель автомат за 22 куе), а потом начал думать - зачем он это сделал?
И уж чего совсем не стоит делать - покупать недвигу. Одни люди купили 2к БПС за 65 куе и думали что словили удачу. Потратились на небольшой ремонт на 5 куе и сейчас счастливо живут в БПС-ке цена которой тысяч 40 от силы. Те кто думает что сейчас дно, могут быть "приятно" удивлены новым дном, собственно в истории рынков недвижимости разных стран были примеры падения до нуля.
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