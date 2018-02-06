"Зберігайте кеш, готуйтеся до гіршого": експерт...

Додано: Вів 06 лют, 2018 20:28

yarg написав: Всюдиносапхайчик написав: yarg написав: некоторые в золото вложились в 2008 году. Накупили по 1700 долларов за унцию шестой год сидят , смотрят на цену 1300 и надеются продать.... Примерно как чувачки . накупившие доллара по 50 в 2014... некоторые в золото вложились в 2008 году. Накупили по 1700 долларов за унцию шестой год сидят , смотрят на цену 1300 и надеются продать.... Примерно как чувачки . накупившие доллара по 50 в 2014...

не було долара по 50 навіть на найчорнішому ринку не було долара по 50 навіть на найчорнішому ринку



народ на панике и дороже брал.

секта "те , кому за 50" именно тогда сформировалась. Та , которая сейчас измельчала , попустилась и выродилась в "ете , кому за 30" народ на панике и дороже брал.секта "те , кому за 50" именно тогда сформировалась. Та , которая сейчас измельчала , попустилась и выродилась в "ете , кому за 30"

Был до 45, только не в 2014, а феврале 2015.Ну да ладно, это не так принципиально.Что касается темы - в корне не согласен с прогнозами относительно наступающего кризиса, и считаю, что мир входит в фазу ускоренной динамики экономического развития, по меньшей мере на следующие 2 года.Мы наблюдает сильный рост японской экономики на фоне количественного смягчения, значительный рост китайского внутреннего рынка, умеренный рост в еврозоне и очень сильные фискальные предпосылки для роста экономики США, которые с лихвой нивелируют некоторый негатив от увеличение ставки ФРС, о чем выше писали.На таком фоне даже откровенно слабая экономика Украина способна показывать рост ВВП 1.5-3% ежегодно. Что касается наших долгов - их будут гасить с помощью сокращения социальных расходов государства и роста стоимости услуг госмонополий.Да, украинцам радоваться не приходится, и в принципе призыв хранить часть сбережений в кэше является вполне разумным. Не будем забывать и о дополнительных расходах по обслуживанию долга, с которым придется столкнуться уже в 2020 году (привет и спасибо Яреське за бездарную "реструктуризацию").Только на глобальный кризис это не удастся списать. И внутренние проблемы у нас на 90% объясняются проводимой внутренней политикой.Что касается падения фондовых индексов - дак это ежегодно происходит в январе-феврале, так как год нужно начинать с низов, а закрывать в профите, чтобы получать свои многомиллионные бонусы. Все трейдеры, инвестбанкиры и управляющие хедж-фондов об этом хорошо знают. Но не Найманему бонусы за глупые посты, видимо, платят...