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"Зберігайте кеш, готуйтеся
до гіршого": експерт...

"Зберігайте кеш, готуйтеся до гіршого": експерт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 17:35

Re: "Зберігайте кеш, готуйтеся до гіршого": експерт...

Если это действительно произойдет (реальность может быть иной - лучше или хуже моих прогнозов)


Настоящий эксперт, профессиональный. Это как в анекдоте - вероятность встретить динозавра 50/50.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:02

Особенно призыв уходить в кеш , очень "позитино" скажется на банковском секторе , только усугубив возможный кризис. Тот еще Х-перд.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:03

  Faceless написав:А хоть один "прогноз" этого прогнозуна вообще сбылся?


регулярно "сбываются",из самых чётких: это летом 14-го года он продал все свои доллары на межбанке по 11.70 и положил на грндепо в дельта банке :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:04

  Surfer написав:Особенно призыв уходить в кеш , очень "позитино" скажется на банковском секторе , только усугубив возможный кризис. Тот еще Х-перд.

ну за свой прогноз он таки кэш получает,кто платит,тот и заказывает "танец эксперта" :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:06

в кэш - так а в какой валюте?
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 19:07

В какой валюте? Естессно в рублях!!!
AlexKIEV
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 19:25

Re: "Зберігайте кеш, готуйтеся до гіршого": експерт...

Гм.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 20:28

  yarg написав:
  Всюдиносапхайчик написав:
  yarg написав: некоторые в золото вложились в 2008 году. Накупили по 1700 долларов за унцию шестой год сидят , смотрят на цену 1300 и надеются продать.... Примерно как чувачки . накупившие доллара по 50 в 2014...

не було долара по 50 навіть на найчорнішому ринку


народ на панике и дороже брал.
секта "те , кому за 50" именно тогда сформировалась. Та , которая сейчас измельчала , попустилась и выродилась в "ете , кому за 30" :mrgreen:


Был до 45, только не в 2014, а феврале 2015.

Ну да ладно, это не так принципиально.

Что касается темы - в корне не согласен с прогнозами относительно наступающего кризиса, и считаю, что мир входит в фазу ускоренной динамики экономического развития, по меньшей мере на следующие 2 года.

Мы наблюдает сильный рост японской экономики на фоне количественного смягчения, значительный рост китайского внутреннего рынка, умеренный рост в еврозоне и очень сильные фискальные предпосылки для роста экономики США, которые с лихвой нивелируют некоторый негатив от увеличение ставки ФРС, о чем выше писали.

На таком фоне даже откровенно слабая экономика Украина способна показывать рост ВВП 1.5-3% ежегодно. Что касается наших долгов - их будут гасить с помощью сокращения социальных расходов государства и роста стоимости услуг госмонополий.

Да, украинцам радоваться не приходится, и в принципе призыв хранить часть сбережений в кэше является вполне разумным. Не будем забывать и о дополнительных расходах по обслуживанию долга, с которым придется столкнуться уже в 2020 году (привет и спасибо Яреське за бездарную "реструктуризацию").

Только на глобальный кризис это не удастся списать. И внутренние проблемы у нас на 90% объясняются проводимой внутренней политикой.

Что касается падения фондовых индексов - дак это ежегодно происходит в январе-феврале, так как год нужно начинать с низов, а закрывать в профите, чтобы получать свои многомиллионные бонусы. Все трейдеры, инвестбанкиры и управляющие хедж-фондов об этом хорошо знают. Но не Найман :) ему бонусы за глупые посты, видимо, платят...
Detractoris
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 20:36

Re: "Зберігайте кеш, готуйтеся до гіршого": експерт...

"Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе! Разумеется, если они у вас есть!" (Иван Васильевич меняет профессию)
Кэш, разумеется, в Украине это самый безопасный вариант, но в 2008 году даже сидящие в валютном кэше почувствовали дискомфорт, разве что намного легче остальных. Тут нужна воля не поддаться искушению. У меня знакомый сначала ринулся машину покупать по интересной цене (Тусон дизель автомат за 22 куе), а потом начал думать - зачем он это сделал?
И уж чего совсем не стоит делать - покупать недвигу. Одни люди купили 2к БПС за 65 куе и думали что словили удачу. Потратились на небольшой ремонт на 5 куе и сейчас счастливо живут в БПС-ке цена которой тысяч 40 от силы. Те кто думает что сейчас дно, могут быть "приятно" удивлены новым дном, собственно в истории рынков недвижимости разных стран были примеры падения до нуля.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 20:43

Щоб зберігати кеш його треба мати)))
slavik_kusowsky
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