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У "темному інтернеті"
продають базу клієнтів "Нової...

У "темному інтернеті" продають базу клієнтів "Нової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 15:49

У "темному інтернеті" продають базу клієнтів "Нової...

Пропонуємо до обговорення:
У "темному інтернеті" виставлені на продаж дві бази клієнтів "Нової пошти" - на 500 тисяч і на 18 мільйонів користувачів.

Дивися повний текст У "темному інтернеті" продають базу клієнтів "Нової пошти" - ЗМІ.
R2
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На правах рекламы Новой Пошты? ))
NoNaMe
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your bunny wrote...
Всюдиносапхайчик
 
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  Всюдиносапхайчик написав:your bunny wrote...

Твой кролик написял...
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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