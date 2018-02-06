У "темному інтернеті" виставлені на продаж дві бази клієнтів "Нової пошти" - на 500 тисяч і на 18 мільйонів користувачів.
Дивися повний текст У "темному інтернеті" продають базу клієнтів "Нової пошти" - ЗМІ.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 15:49
У "темному інтернеті" продають базу клієнтів "Нової...
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Дивися повний текст У "темному інтернеті" продають базу клієнтів "Нової пошти" - ЗМІ.
Додано: Вів 06 лют, 2018 19:11
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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