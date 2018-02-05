Президент Петро Порошенко задекларував ще понад 1 млн гривень процентного доходу від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку.
Дивися повний текст Порошенко отримав новий мільйон в своєму банку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лют, 2018 16:03
Порошенко отримав новий мільйон в своєму банку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко отримав новий мільйон в своєму банку.
Додано: Вів 06 лют, 2018 16:42
реклама
|