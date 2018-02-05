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Порошенко отримав новий
мільйон в своєму банку

Порошенко отримав новий мільйон в своєму банку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 16:03

Порошенко отримав новий мільйон в своєму банку

Пропонуємо до обговорення:
Президент Петро Порошенко задекларував ще понад 1 млн гривень процентного доходу від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку.

Дивися повний текст Порошенко отримав новий мільйон в своєму банку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 16:03

Если исходить из 15% годовых - то вклад составляет 70 млн.грн.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 16:42

  laa1999 написав:Если исходить из 15% годовых - то вклад составляет 70 млн.грн.

неужели вы думает что наш президент настолько доверяет гривне, что хранит свои сбережения в гривне?...
Тракторист
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