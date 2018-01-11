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Омелян розповів подробиці
7-мільярдного китайського кредиту

Омелян розповів подробиці 7-мільярдного китайського кредиту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 16:08

Омелян розповів подробиці 7-мільярдного китайського кредиту

Пропонуємо до обговорення:
Україна наразі знаходиться в переговорному процесі з китайською стороною.

Дивися повний текст Омелян розповів подробиці 7-мільярдного китайського кредиту.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 16:08

Только подумал чего-то Омелян уже недели 2 никаких будущих перемог не оглашал. Уж думал не ужели таки починит дорогу в село Бандэры как обещал. И вот он - он со свежей перемогой. Они собираются с духом чтобы попытаться выклянчить чего-то у китайцев.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 16:27

Не давайте им денег. Воры у власти. А Вам списывать прийдётся !!!
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 17:02

"чи то кредитів, чи то інвестицій..."
чи то 7 млрд. долл, чи то 3 млн. грн... Прості наївні побажання хлопчика в рожевих окулярах.
Ну хоч привід для службового відрядження в Китай буде.
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