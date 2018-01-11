Україна наразі знаходиться в переговорному процесі з китайською стороною.
Дивися повний текст Омелян розповів подробиці 7-мільярдного китайського кредиту.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 16:08
Омелян розповів подробиці 7-мільярдного китайського кредиту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян розповів подробиці 7-мільярдного китайського кредиту.
Додано: Вів 06 лют, 2018 16:08
Только подумал чего-то Омелян уже недели 2 никаких будущих перемог не оглашал. Уж думал не ужели таки починит дорогу в село Бандэры как обещал. И вот он - он со свежей перемогой. Они собираются с духом чтобы попытаться выклянчить чего-то у китайцев.
Додано: Вів 06 лют, 2018 17:02
"чи то кредитів, чи то інвестицій..."
чи то 7 млрд. долл, чи то 3 млн. грн... Прості наївні побажання хлопчика в рожевих окулярах.
Ну хоч привід для службового відрядження в Китай буде.
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