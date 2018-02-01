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Українці активно
продають валюту

Українці активно продають валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 16:41

Українці активно продають валюту

Пропонуємо до обговорення:
Повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Дивися повний текст Українці активно продають валюту.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 16:41

И правильно делают. Песенка бакса спета, избавляйтесь от него, покупайте что-то реальное, а не валюту страны с выросшим вдвое к ВВП за последние 10 лет гос. долгом и ужаснейшим в мире торговым балансом!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 16:48

А потом будут откупать по 35
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 16:53

  hxbbgaf написав:И правильно делают. Песенка бакса спета, избавляйтесь от него, покупайте что-то реальное, а не валюту страны с выросшим вдвое к ВВП за последние 10 лет гос. долгом и ужаснейшим в мире торговым балансом!

Бакс все, биток все, пора переходить на золото, пушнину и соль :lol:
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 17:14

Чёт не сходится.
Завозили по несколько самолётов день баксов.
А выходит, что сдали больше купили.
Опять нас на..ли. Все расходимся. ))
NoNaMe
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 17:38

Та все вірно, народ тямущий став, продали по 29, в липні куплять по 26
Ikiten
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:01

Ikiten

Липень 2008 нагадати? Ні, нащо. Олені, олені, небриті, неголені...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:11

Грйс-мэн, ну так хай не продають тоді, в чому проблема.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:14

  Sharpe написав:ну так хай не продають тоді, в чому проблема.

Это ж не я продаю. Это у них надо спросить в чем проблема.

А вообще - "не хватает на хлеб - пусть едят пирожные!" :-)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:41

Статья бредовая. В статистике есть только банки. А люди покупают валюту чаще в обменках. А сдают чаще в банках например при покупке авто или недвиги. Потому такие цифры.
dima482
 
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