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Дивися повний текст Українці активно продають валюту.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 16:41
Українці активно продають валюту
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Дивися повний текст Українці активно продають валюту.
Додано: Вів 06 лют, 2018 16:41
И правильно делают. Песенка бакса спета, избавляйтесь от него, покупайте что-то реальное, а не валюту страны с выросшим вдвое к ВВП за последние 10 лет гос. долгом и ужаснейшим в мире торговым балансом!
Додано: Вів 06 лют, 2018 16:53
Бакс все, биток все, пора переходить на золото, пушнину и соль
имхо
Додано: Вів 06 лют, 2018 17:14
Чёт не сходится.
Завозили по несколько самолётов день баксов.
А выходит, что сдали больше купили.
Опять нас на..ли. Все расходимся. ))
Додано: Вів 06 лют, 2018 17:38
Та все вірно, народ тямущий став, продали по 29, в липні куплять по 26
Додано: Вів 06 лют, 2018 18:01
Ikiten
Липень 2008 нагадати? Ні, нащо. Олені, олені, небриті, неголені...
Додано: Вів 06 лют, 2018 18:14
Додано: Вів 06 лют, 2018 18:41
Статья бредовая. В статистике есть только банки. А люди покупают валюту чаще в обменках. А сдают чаще в банках например при покупке авто или недвиги. Потому такие цифры.
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