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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 19:00
как правило подобные статьи появляются перед очередным обвалом гривны...
Додано: Вів 06 лют, 2018 19:05
заголовок должен быть - Олени активно продают в панике валюту, а кто поумнее по бросовой цене ее сейчас покупает, потом по 29-30 сдаст
Додано: Вів 06 лют, 2018 21:31
Re: Українці активно продають валюту
Похоже Тракторист некстати со своими подозрениями влез..
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