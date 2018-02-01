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Українці активно
продають валюту

Українці активно продають валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 19:00

как правило подобные статьи появляются перед очередным обвалом гривны...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 19:05

заголовок должен быть - Олени активно продают в панике валюту, а кто поумнее по бросовой цене ее сейчас покупает, потом по 29-30 сдаст
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:31

Re: Українці активно продають валюту

Похоже Тракторист некстати со своими подозрениями влез.. :)
fokus
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 00:42

Це зрада, чи перемога?
papazina
 
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