Перенесення здійснюється з метою раціоналізації використання робочого часу.
Дивися повний текст КМДА затвердила перенесення робочих днів у 2018 році.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 17:59
КМДА затвердила перенесення робочих днів у 2018 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст КМДА затвердила перенесення робочих днів у 2018 році.
Додано: Вів 06 лют, 2018 17:59
Нахрена ломать рабочий процесс этими переносами? Когда мы уже откажемся от этой глупой затеи?
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