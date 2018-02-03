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КМДА затвердила перенесення
робочих днів у 2018 році

КМДА затвердила перенесення робочих днів у 2018 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 17:59

КМДА затвердила перенесення робочих днів у 2018 році

Пропонуємо до обговорення:
Перенесення здійснюється з метою раціоналізації використання робочого часу.

Дивися повний текст КМДА затвердила перенесення робочих днів у 2018 році.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 17:59

Нахрена ломать рабочий процесс этими переносами? Когда мы уже откажемся от этой глупой затеи?
inlanger
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 19:33

Нормальная затея. Без переносов выпадает еще по дню.
yarg
 
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Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

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