Невеликий канадський банк VersaBank Inc. повідомив про намір до червня завершити створення цифрового сховища для криптовалют
Дивися повний текст Канадський банк буде приймати на зберігання криптовалюти.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 20:24
Канадський банк буде приймати на зберігання криптовалюти
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Дивися повний текст Канадський банк буде приймати на зберігання криптовалюти.
Додано: Вів 06 лют, 2018 20:24
Розраховують на те, що й надалі падатиме. Зараз продадуть те, що клієнти поклали, хеджкються - потім куплять. А сховище лише на папері. Профіт!
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