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Канадський банк буде приймати
на зберігання криптовалюти

Канадський банк буде приймати на зберігання криптовалюти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 20:24

Канадський банк буде приймати на зберігання криптовалюти

Пропонуємо до обговорення:
Невеликий канадський банк VersaBank Inc. повідомив про намір до червня завершити створення цифрового сховища для криптовалют

Дивися повний текст Канадський банк буде приймати на зберігання криптовалюти.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 20:24

Розраховують на те, що й надалі падатиме. Зараз продадуть те, що клієнти поклали, хеджкються - потім куплять. А сховище лише на папері. Профіт!
max_us_ua
 
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