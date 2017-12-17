RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дизельний скандал: в
штаб-квартирі Audi пройшли обшуки

Дизельний скандал: в штаб-квартирі Audi пройшли обшуки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:11

Дизельний скандал: в штаб-квартирі Audi пройшли обшуки

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники поліції прийшли на завод Audi в місті Неккарзульм і додому до співробітників компанії.

Дивися повний текст Дизельний скандал: в штаб-квартирі Audi пройшли обшуки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79893
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:11

Злочинна влада! Зраду геть! Порошенко це зубожіння та... Ой?

Так это же в Европе, в Германии. Вот только если брать европейские законы, то наш бизнес нужно жестко пресовать ежедневно, с ежедневными обысками и проверками. И никакой злочинной влады.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1450
З нами з: 30.10.08
Подякував: 133 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:13

  AlifeSoft написав:Злочинна влада! Зраду геть! Порошенко це зубожіння та... Ой?

Так это же в Европе, в Германии. Вот только если брать европейские законы, то наш бизнес нужно жестко пресовать ежедневно, с ежедневными обысками и проверками. И никакой злочинной влады.

Ну, за перемогу! :lol:
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 89
З нами з: 22.01.18
Подякував: 51 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У ДФС пояснили обшуки в "Київстарі"
R2 » П'ят 05 січ, 2018 14:08
3 405
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 11:47
korobovamarina94
В СБУ пояснили обшуки у засновника відомого блогу про... 1, 2, 3
R2 » Вів 19 гру, 2017 11:22
29 1867
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2017 18:53
Cryptos
Штаб блокади має намір самостійно закривати відділення Сберб 1 ... 10, 11, 12
R2 » П'ят 10 бер, 2017 19:20
116 16442
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 гру, 2017 16:37
Ukrainian
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.