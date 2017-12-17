Співробітники поліції прийшли на завод Audi в місті Неккарзульм і додому до співробітників компанії.
Дивися повний текст Дизельний скандал: в штаб-квартирі Audi пройшли обшуки.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 21:11
Дизельний скандал: в штаб-квартирі Audi пройшли обшуки
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Дивися повний текст Дизельний скандал: в штаб-квартирі Audi пройшли обшуки.
Додано: Вів 06 лют, 2018 21:11
Злочинна влада! Зраду геть! Порошенко це зубожіння та... Ой?
Так это же в Европе, в Германии. Вот только если брать европейские законы, то наш бизнес нужно жестко пресовать ежедневно, с ежедневными обысками и проверками. И никакой злочинной влады.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Вів 06 лют, 2018 21:13
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