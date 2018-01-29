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Світовий ринок акцій за чотири
дні втратив $4 трильйони...

Світовий ринок акцій за чотири дні втратив $4 трильйони...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 23:02

Світовий ринок акцій за чотири дні втратив $4 трильйони...

Пропонуємо до обговорення:
Світовий ринок акцій на тлі різкого падіння за останні чотири торгові дні втратив 4 трильйони доларів вартості.

Дивися повний текст Світовий ринок акцій за чотири дні втратив $4 трильйони вартості - ЗМІ.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 23:02

Что-то так выйдет, что он стоит больше всей мировой денежной массы. Бред, который приведет к гиперинфляционной катастрофе, когда эти накачанные бабки начнут вырываться в реальный сектор.
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