Світовий ринок акцій на тлі різкого падіння за останні чотири торгові дні втратив 4 трильйони доларів вартості.
Дивися повний текст Світовий ринок акцій за чотири дні втратив $4 трильйони вартості - ЗМІ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лют, 2018 23:02
Світовий ринок акцій за чотири дні втратив $4 трильйони...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Світовий ринок акцій за чотири дні втратив $4 трильйони вартості - ЗМІ.
Додано: Вів 06 лют, 2018 23:02
Что-то так выйдет, что он стоит больше всей мировой денежной массы. Бред, который приведет к гиперинфляционной катастрофе, когда эти накачанные бабки начнут вырываться в реальный сектор.
реклама
|