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RAB-регулювання - це
вимога Європи, - експерт

RAB-регулювання - це вимога Європи, - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 23:09

RAB-регулювання - це вимога Європи, - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Впровадження RAB-регулювання є вимогою до України міжнародних партнерів, сказав президент Асоціації операторів розподільчих електромереж Віталій Григоровський.

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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 23:09

12,5% на СТАРЫЕ активы надо полагать тоже требование международных партнеров?
Moimir
 
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