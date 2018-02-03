Впровадження RAB-регулювання є вимогою до України міжнародних партнерів, сказав президент Асоціації операторів розподільчих електромереж Віталій Григоровський.
Дивися повний текст RAB-регулювання - це вимога Європи, - експерт.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 23:09
RAB-регулювання - це вимога Європи, - експерт
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Дивися повний текст RAB-регулювання - це вимога Європи, - експерт.
Додано: Вів 06 лют, 2018 23:09
12,5% на СТАРЫЕ активы надо полагать тоже требование международных партнеров?
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