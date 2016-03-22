Инвестирование в сельское хозяйство. Кооператив "Родинний До

Проект стартовал в ноябре 2017 года организацией СОК (Сельскохозяйственный обслуживающий кооператив) «Родинний Добробут», строительство комплекса уже ведется, территориально расположен в 76 км от Киева. Мы являемся действующим сертифицированным предприятием по выращиванию органических овощей, зелени и ягод.
Для инвесторов предполагается несколько вариантов сотрудничества. В зависимости от первоначальной суммы инвестиций, Вы получаете выгоду в виде 24-45% годовых. Плюс дополнительно получаете возможность приобретения органических продуктов по выгодной цене. Со всеми условиями и вариантами сотрудничества
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