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Кооператив "Родинний До

Инвестирование в сельское хозяйство. Кооператив "Родинний До
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 23:46

Инвестирование в сельское хозяйство. Кооператив "Родинний До

Предлагаем сотрудничество на взаимовыгодных условиях в проекте «Теплицы», главная задача которого заключается в том, чтобы построить комплекс для выращивания органических продуктов (в частности овощей, салатов и зелени) круглогодично.

Проект стартовал в ноябре 2017 года организацией СОК (Сельскохозяйственный обслуживающий кооператив) «Родинний Добробут», строительство комплекса уже ведется, территориально расположен в 76 км от Киева. Мы являемся действующим сертифицированным предприятием по выращиванию органических овощей, зелени и ягод.

Для инвесторов предполагается несколько вариантов сотрудничества. В зависимости от первоначальной суммы инвестиций, Вы получаете выгоду в виде 24-45% годовых. Плюс дополнительно получаете возможность приобретения органических продуктов по выгодной цене. Со всеми условиями и вариантами сотрудничества

Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://friendinvest.club.
А также пишите на почту antnagor@gmail.com или в группе фейсбук https://www.facebook.com/RodinniyDobrobut/, мы ответим на интересующие Вас вопросы и предоставим коммерческое предложение с полным описанием проекта и финансовыми показателями. Будем рады сотрудничеству с Вами!
АнтонДундий
 
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З нами з: 01.02.18
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