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Uber, Didi і Lyft вимагають
заборонити особисті робомобілі

Uber, Didi і Lyft вимагають заборонити особисті робомобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 00:39

Uber, Didi і Lyft вимагають заборонити особисті робомобілі

Пропонуємо до обговорення:
Один з них полягає в тому, що приватним особам буде необхідно в принципі заборонити володіти робомобілями, принаймні у великих містах, пише Extreme Tech.

Дивися повний текст Uber, Didi і Lyft вимагають заборонити особисті робомобілі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 00:39

не только жителям крупных городов, а всем и везде- личным должно быть только место постоянного проживания без передачи его по наследству и предметы личного же пользования.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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