Один з них полягає в тому, що приватним особам буде необхідно в принципі заборонити володіти робомобілями, принаймні у великих містах, пише Extreme Tech.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 00:39
Uber, Didi і Lyft вимагають заборонити особисті робомобілі
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Дивися повний текст Uber, Didi і Lyft вимагають заборонити особисті робомобілі.
Додано: Сер 07 лют, 2018 00:39
не только жителям крупных городов, а всем и везде- личным должно быть только место постоянного проживания без передачи его по наследству и предметы личного же пользования.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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