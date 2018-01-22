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Німці підготували брутальний
позашляховик «для Марса» (фото)

Німці підготували брутальний позашляховик «для Марса» (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 00:43

Німці підготували брутальний позашляховик «для Марса» (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Німецька компанія Partisan Motors, що належить Юрію Постныкову, створила концепт інопланетного позашляховика Partisan One Mars Edition.

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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 00:43

через 500 лет не нужно будет колес, будет телепорт
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antonivs3
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