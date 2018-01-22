Німецька компанія Partisan Motors, що належить Юрію Постныкову, створила концепт інопланетного позашляховика Partisan One Mars Edition.
Дивися повний текст Німці підготували брутальний позашляховик «для Марса» (фото).
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Додано: Сер 07 лют, 2018 00:43
Німці підготували брутальний позашляховик «для Марса» (фото)
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Дивися повний текст Німці підготували брутальний позашляховик «для Марса» (фото).
Додано: Сер 07 лют, 2018 00:43
через 500 лет не нужно будет колес, будет телепорт
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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