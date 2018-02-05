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Renault Trucks буде продавати
старі машини під виглядом...

Renault Trucks буде продавати старі машини під виглядом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 08:18

Renault Trucks буде продавати старі машини під виглядом...

Пропонуємо до обговорення:
Для того щоб задовольнити особливі вимоги до автомобілів, які застосовуються для будівельних робіт, Renault Trucks випустила модель T X-Road

Дивися повний текст Renault Trucks буде продавати старі машини під виглядом спецверсій (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 08:18

спасибі Фін за цікаву рекламу металобрухту, перепрошую, за рекламу цікавого металобрухту
noyesnoyes
 
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