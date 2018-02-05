Для того щоб задовольнити особливі вимоги до автомобілів, які застосовуються для будівельних робіт, Renault Trucks випустила модель T X-Road
Дивися повний текст Renault Trucks буде продавати старі машини під виглядом спецверсій (фото).
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Додано: Сер 07 лют, 2018 08:18
Renault Trucks буде продавати старі машини під виглядом...
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Дивися повний текст Renault Trucks буде продавати старі машини під виглядом спецверсій (фото).
Додано: Сер 07 лют, 2018 08:18
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