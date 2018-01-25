Найімовірніше, ціни підніматимуть наприкінці літа і вдруге — в кінці 2018 року.
Дивися повний текст В Укрзалізниці анонсували подорожчання квитків.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 09:50
В Укрзалізниці анонсували подорожчання квитків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Укрзалізниці анонсували подорожчання квитків.
Додано: Сер 07 лют, 2018 09:50
Поддерживаю.Только основной дефицит бюджета не потому что цена на билет небольшая, а потому что на местах крадут. А крадут в основном потому что на ЗП который платят на ЖД прожить не возможно. Как впрочем и везде. Должен же Порошенко и иже сними как то на Мальдивы ездить и за номер по 8 млн грн за номер отдавать. А деньги возьмут с недоплаченных ЗП населению с каждого по 1 грн и 40 млн заработал.
Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих.
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