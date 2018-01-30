Вартість мінеральних ресурсів Саудівської Аравії...
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Загальна вартість мінеральних ресурсів Саудівської Аравії за попередніми оцінками сягає $ 1,3 трлн, повідомила арабська служба CNBC з посиланням на заяву міністра енергетики, промисловості і мінеральних ресурсів країни Халіда аль-Фаліха. За його словами, ця оцінка зроблена на основі врахування доданої вартості, яку можна отримати при їх переробці. Довгострокова стратегія розвитку Саудівської Аравії "Бачення 2030" передбачає збільшення видобутку металів, в тому числі і дорогоцінних, в 10 разів, що дозволить включити країну в десятку найбільших виробників алюмінію.