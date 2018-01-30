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Вартість мінеральних ресурсів
Саудівської Аравії...

Вартість мінеральних ресурсів Саудівської Аравії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 10:24

Вартість мінеральних ресурсів Саудівської Аравії...

Пропонуємо до обговорення:
Загальна вартість мінеральних ресурсів Саудівської Аравії за попередніми оцінками сягає $ 1,3 трлн, повідомила арабська служба CNBC з посиланням на заяву міністра енергетики, промисловості і мінеральних ресурсів країни Халіда аль-Фаліха. За його словами, ця оцінка зроблена на основі врахування доданої вартості, яку можна отримати при їх переробці. Довгострокова стратегія розвитку Саудівської Аравії "Бачення 2030" передбачає збільшення видобутку металів, в тому числі і дорогоцінних, в 10 разів, що дозволить включити країну в десятку найбільших виробників алюмінію.

Дивися повний текст Вартість мінеральних ресурсів Саудівської Аравії оцінюється в $1,3 трлн - міністр.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 10:24

Мне одному кажется, что это (если нет ошибки на пару порядков, файненс это любит) вообще-то не так и много, особенно в стране, где темпы одного только естественного роста населения очень высоки?
max_us_ua
 
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