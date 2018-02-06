Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap.
Дивися повний текст Bitcoin за добу подорожчав на 19,32%.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лют, 2018 11:04
Bitcoin за добу подорожчав на 19,32%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bitcoin за добу подорожчав на 19,32%.
Додано: Сер 07 лют, 2018 11:04
..интересно все же -насколько "биток" и т.п. крипта окажется "ценее" и долговченее, чем "маврики" от МММ С.Мавроди?!.. те "росли" в свое время темпами ничуть не меньшими, чем єти "цифро-валюты"
Додано: Сер 07 лют, 2018 11:11
Он за день до этого настолько же упал. Обычная коррекция после panic sell.
Додано: Сер 07 лют, 2018 13:46
для Мавроди NASDAQ не клепали фьючерсы. Наверное, дяди побогаче вас что-то знают, вам не кажется?
Зараз переглядають цей форум: Obval_Defoltovich і 41 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама
|