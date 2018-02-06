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Bitcoin за добу
подорожчав на 19,32%

Bitcoin за добу подорожчав на 19,32%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 11:04

Bitcoin за добу подорожчав на 19,32%

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap.

Дивися повний текст Bitcoin за добу подорожчав на 19,32%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 11:04

..интересно все же -насколько "биток" и т.п. крипта окажется "ценее" и долговченее, чем "маврики" от МММ С.Мавроди?!.. те "росли" в свое время темпами ничуть не меньшими, чем єти "цифро-валюты"
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 11:06

Надо брать! Будеттокадаражать! :)
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 11:11

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap.

Дивися повний текст Bitcoin за добу подорожчав на 19,32%.

Он за день до этого настолько же упал. Обычная коррекция после panic sell.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 13:46

  maestro71 написав:..интересно все же -насколько "биток" и т.п. крипта окажется "ценее" и долговченее, чем "маврики" от МММ С.Мавроди?!.. те "росли" в свое время темпами ничуть не меньшими, чем єти "цифро-валюты"

для Мавроди NASDAQ не клепали фьючерсы. Наверное, дяди побогаче вас что-то знают, вам не кажется?
argoravest
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 14:38

Re: Bitcoin за добу подорожчав на 19,32%

Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежным средством, денежным суррогатом или ценностью.

Но, регулярно майнеров щимят, оборудование и кошельки изымают.
чего ради, если это не ценность или платежное средство?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 19:38

  argoravest написав:
  maestro71 написав:..интересно все же -насколько "биток" и т.п. крипта окажется "ценее" и долговченее, чем "маврики" от МММ С.Мавроди?!.. те "росли" в свое время темпами ничуть не меньшими, чем єти "цифро-валюты"

для Мавроди NASDAQ не клепали фьючерсы. Наверное, дяди побогаче вас что-то знают, вам не кажется?


CFTC и SEC проходят слушания в US Senate Banking Committee прямо сейчас. Штука в том что SEC хочет зарегулировать ICO и обращение. Есть уже однозначная позиция что биткоин-основанных ETF нет, не было и не будет. Funds это что я, как и другие физические лица и институциональные инвесторы покупаем, это то, что имеет в основе underlying asset. A фьючерсы это лишь форма спора о будущей цене. Их количество и база по большому счёту не ограничивается. Хотите мы с вами купим/продадим друг другу фьючерсы на узбекистанский козий навоз в катышках или цену водорода в районе звезды Бетельгейзе?
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:50

  argoravest написав:
  maestro71 написав:..интересно все же -насколько "биток" и т.п. крипта окажется "ценее" и долговченее, чем "маврики" от МММ С.Мавроди?!.. те "росли" в свое время темпами ничуть не меньшими, чем єти "цифро-валюты"

для Мавроди NASDAQ не клепали фьючерсы. Наверное, дяди побогаче вас что-то знают, вам не кажется?


И насдак - это биржа. Она вообще ничего не клепает. Это как утверждать что подъезжающий автобус рожает людей - они же из него выходят, очевидно, же он их наклепал.
Dear_Sir
 
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