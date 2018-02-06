Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap.
Дивися повний текст Bitcoin за добу подорожчав на 19,32%.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 11:04
Bitcoin за добу подорожчав на 19,32%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bitcoin за добу подорожчав на 19,32%.
Додано: Сер 07 лют, 2018 11:04
..интересно все же -насколько "биток" и т.п. крипта окажется "ценее" и долговченее, чем "маврики" от МММ С.Мавроди?!.. те "росли" в свое время темпами ничуть не меньшими, чем єти "цифро-валюты"
Додано: Сер 07 лют, 2018 11:11
Он за день до этого настолько же упал. Обычная коррекция после panic sell.
Додано: Сер 07 лют, 2018 13:46
для Мавроди NASDAQ не клепали фьючерсы. Наверное, дяди побогаче вас что-то знают, вам не кажется?
Додано: Сер 07 лют, 2018 14:38
Re: Bitcoin за добу подорожчав на 19,32%
Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежным средством, денежным суррогатом или ценностью.
Но, регулярно майнеров щимят, оборудование и кошельки изымают.
чего ради, если это не ценность или платежное средство?
Додано: Сер 07 лют, 2018 19:38
CFTC и SEC проходят слушания в US Senate Banking Committee прямо сейчас. Штука в том что SEC хочет зарегулировать ICO и обращение. Есть уже однозначная позиция что биткоин-основанных ETF нет, не было и не будет. Funds это что я, как и другие физические лица и институциональные инвесторы покупаем, это то, что имеет в основе underlying asset. A фьючерсы это лишь форма спора о будущей цене. Их количество и база по большому счёту не ограничивается. Хотите мы с вами купим/продадим друг другу фьючерсы на узбекистанский козий навоз в катышках или цену водорода в районе звезды Бетельгейзе?
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:50
И насдак - это биржа. Она вообще ничего не клепает. Это как утверждать что подъезжающий автобус рожает людей - они же из него выходят, очевидно, же он их наклепал.
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