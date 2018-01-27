Японія витратила на розробку і запуск ракети приблизно $3,6 млн.
Дивися повний текст Японія запустила найменшу ракету-носій (відео).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лют, 2018 11:39
Японія запустила найменшу ракету-носій (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Японія запустила найменшу ракету-носій (відео).
Додано: Сер 07 лют, 2018 11:39
Какую наглядность даёт сравнение с ракетой сверхтяжёлого класса?
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
Зараз переглядають цей форум: Obval_Defoltovich і 42 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама
|