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Японія запустила найменшу
ракету-носій (відео)

Японія запустила найменшу ракету-носій (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 11:39

Японія запустила найменшу ракету-носій (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Японія витратила на розробку і запуск ракети приблизно $3,6 млн.

Дивися повний текст Японія запустила найменшу ракету-носій (відео).
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 11:39

Какую наглядность даёт сравнение с ракетой сверхтяжёлого класса?
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
ALEF
 
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