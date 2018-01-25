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Путін заробив 38,5 мільйона
рублів за шість років

Путін заробив 38,5 мільйона рублів за шість років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 11:53

Путін заробив 38,5 мільйона рублів за шість років

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні дані опубліковані у звіті на сайті ЦВК Росії.

Дивися повний текст Путін заробив 38,5 мільйона рублів за шість років.
R2
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А Резервного фонду не стало. Скільки там було млрд. доларів? П. С. На цю тему в інтернеті є графічний мем: Путін і Медведєв у ресторані, хтось із них має заплатити, другий питає: де Стабфонд? - а його корєш тримає в руці 1500 рублів
max_us_ua
 
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И что теперь будет?
Золотой батон
 
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