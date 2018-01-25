Відповідні дані опубліковані у звіті на сайті ЦВК Росії.
Дивися повний текст Путін заробив 38,5 мільйона рублів за шість років.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 11:53
Путін заробив 38,5 мільйона рублів за шість років
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Дивися повний текст Путін заробив 38,5 мільйона рублів за шість років.
Додано: Сер 07 лют, 2018 11:53
А Резервного фонду не стало. Скільки там було млрд. доларів? П. С. На цю тему в інтернеті є графічний мем: Путін і Медведєв у ресторані, хтось із них має заплатити, другий питає: де Стабфонд? - а його корєш тримає в руці 1500 рублів
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