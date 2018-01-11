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Македонія готова поміняти
назву заради Греції

Македонія готова поміняти назву заради Греції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 11:56

Македонія готова поміняти назву заради Греції

Пропонуємо до обговорення:
"Я хотів би, щоб переговори (з Грецією. - Ред.) досягли успіху... ми готові до географічного уточнення в назві", - зазначив він.

Дивися повний текст Македонія готова поміняти назву заради Греції.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 11:56

Про мене, достатньо обмежитися перейменуванням аеропорту й шосе. Але щоб сусідня країна мала претензії щодо назви!.. Тоді в Румунії до Молдови має бути маса питань. Ну, або в нас до РФ (ггггг), або в усіх країн Америки - до США (та ж Мексика, і не одна вона, також знаходиться в Америці і складається зі штатів)
max_us_ua
 
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