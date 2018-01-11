"Я хотів би, щоб переговори (з Грецією. - Ред.) досягли успіху... ми готові до географічного уточнення в назві", - зазначив він.
Дивися повний текст Македонія готова поміняти назву заради Греції.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 11:56
Македонія готова поміняти назву заради Греції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Македонія готова поміняти назву заради Греції.
Додано: Сер 07 лют, 2018 11:56
Про мене, достатньо обмежитися перейменуванням аеропорту й шосе. Але щоб сусідня країна мала претензії щодо назви!.. Тоді в Румунії до Молдови має бути маса питань. Ну, або в нас до РФ (ггггг), або в усіх країн Америки - до США (та ж Мексика, і не одна вона, також знаходиться в Америці і складається зі штатів)
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