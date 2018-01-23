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Нацбанк вдруге оголосив
аукціон з купівлі 100 млн...

Нацбанк вдруге оголосив аукціон з купівлі 100 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 12:35

Нацбанк вдруге оголосив аукціон з купівлі 100 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Заявки приймаються до 11:45.

Дивися повний текст Нацбанк вдруге оголосив аукціон з купівлі 100 млн доларів на міжбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 12:35

то есть НБУ делает все, что бы гривна не укрепилась?? А зачем?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 13:28

  Джон написав:то есть НБУ делает все, что бы гривна не укрепилась?? А зачем?

Потому , что их цель стабильность , а не укрепление
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 13:56

  Джон написав:то есть НБУ делает все, что бы гривна не укрепилась?? А зачем?


А до цього вони продавали ці долари по 28+ грн. Зараз назад викуповують. Так вони і згладжують коливання і заробляють на цьому, щоб потім перерахувати ці прибутки в державний бюджет.

Ну і ще у них є мета побільше скупити доларів, щоб потім країні було чим борги віддавати в пікові роки виплат, тому в цілому за рік вони більше купують доларів, ніж продають, через що курс гривні нижчий, ніж міг бути.
socioniktest
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 14:04

  Джон написав:то есть НБУ делает все, что бы гривна не укрепилась?? А зачем?

По простому - государство экспортирует за валюту, поэтому излишне крепкая нац валюта не выгодна. В идеале должен быть баланс, без резких движение, как вверх, так и вниз.
имхо
cccp30000
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