Заявки приймаються до 11:45.
Дивися повний текст Нацбанк вдруге оголосив аукціон з купівлі 100 млн доларів на міжбанку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лют, 2018 12:35
Нацбанк вдруге оголосив аукціон з купівлі 100 млн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк вдруге оголосив аукціон з купівлі 100 млн доларів на міжбанку.
Додано: Сер 07 лют, 2018 13:28
Додано: Сер 07 лют, 2018 13:56
А до цього вони продавали ці долари по 28+ грн. Зараз назад викуповують. Так вони і згладжують коливання і заробляють на цьому, щоб потім перерахувати ці прибутки в державний бюджет.
Ну і ще у них є мета побільше скупити доларів, щоб потім країні було чим борги віддавати в пікові роки виплат, тому в цілому за рік вони більше купують доларів, ніж продають, через що курс гривні нижчий, ніж міг бути.
Додано: Сер 07 лют, 2018 14:04
По простому - государство экспортирует за валюту, поэтому излишне крепкая нац валюта не выгодна. В идеале должен быть баланс, без резких движение, как вверх, так и вниз.
имхо
Зараз переглядають цей форум: Obval_Defoltovich і 42 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама
|